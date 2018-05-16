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Денежные переводы в Грузию в апреле увеличились на 17,1 проц
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Денежные переводы в Грузию в апреле увеличились на 17,1 проц 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тбилиси, 16 мая /Синьхуа/ — В апреле 2018 года из-за рубежа в Грузию с помощью электронных систем денежных переводов было перечислено 123,9 млн долларов /300,5 млн лари/, на 17,1 проц больше /на 18,1 млн долларов/, чем в аналогичный период 2017 года. Об этом в среду сообщил Национальный банк Грузии.
Согласно информации, 92,74 проц всех денежных переводов приходится на 15 крупнейших стран-доноров, из которых в Грузию было направлено более одного миллиона долларов. На эти же 15 стран в апреле 2017 года приходилось 92,68 проц денежных переводов.
В первую пятерку стран входят РФ /35,3 млн долларов/, Греция /14,9 млн долларов/, Италия /14,5 млн долларов/, США /12,7 млн долларов/, Израиль /11,8 млн долларов/, Турция /9,3 млн долларов/. —0—
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