Денежные переводы в Грузию в апреле увеличились на 17,1 проц

Тбилиси , 16 мая / Синьхуа / — В апреле 2018 года из-за рубежа в Грузию с помощью электронных систем денежных переводов было перечислено 123,9 млн долларов /300,5 млн лари/, на 17,1 проц больше /на 18,1 млн долларов/, чем в аналогичный период 2017 года. Об этом в среду сообщил Национальный банк Грузии.

Согласно информации, 92,74 проц всех денежных переводов приходится на 15 крупнейших стран-доноров, из которых в Грузию было направлено более одного миллиона долларов. На эти же 15 стран в апреле 2017 года приходилось 92,68 проц денежных переводов.