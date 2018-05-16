Жители горящего дома прокомментировали пожар в Музыкальном микрорайоне 

Пожар произошел вечером 16 мая на улице Шаляпина, 31. По предварительным данным, есть пострадавшие.
«Полностью ликвидировали возгорание в 20:55», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Сообщение о возгорании на улице Шаляпина поступило в МЧС 16 мая в 19:56. На место выехали пожарные расчеты.
По предварительным данным, возгорание произошло в квартире на втором этаже шестиэтажного дома. Из дома эвакуировали около 100 человек.
«Горели квартиры со второго по шестой этаж, планировка дома такая, что пламя разгорается со скоростью ветра. У меня квартира в соседнем подъезде, боялась, как бы пламя не перекинулось. Пожарные долго не могли подъехать, машины, припаркованные у дома, мужчины оттаскивали буквально на руках», — рассказала «АиФ-Юг» жительница дома Ольга Уманова.