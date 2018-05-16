Жители горящего дома прокомментировали пожар в Музыкальном микрорайоне

Пожар произошел вечером 16 мая на улице Шаляпина, 31. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Сообщение о возгорании на улице Шаляпина поступило в МЧС 16 мая в 19:56. На место выехали пожарные расчеты.

По предварительным данным, возгорание произошло в квартире на втором этаже шестиэтажного дома. Из дома эвакуировали около 100 человек.