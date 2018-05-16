Нужно ли устанавливать в квартире пожарный извещатель?

К нам приходили пожарные. Говорят, после пожара в Кемерове в каждой квартире надо установить пожарный извещатель. Если его нет, отключат газ и хозяина оштрафуют.

Это новый вид мошенничества, говорят в Роспотребнадзоре по РТ . Законодательство не требует обязательной установки в квартирах пожарных извещателей, поэтому штрафы жильцам не грозят.

Под видом проверок в квартиры пытаются попасть аферисты.

Датчики, которые начинают пищать, уловив дым, можно купить в магазине по цене от 140 до 1000 рублей. Однако «дельцы» продают их в два-три раза дороже. Как и газоанализаторы, с которыми ходят по квартирам лжегазовики — якобы под предлогом проверки утечки газа. К сожалению, многие пожилые люди клюют на эту удочку.