Минэкологии Подмосковья оценило ущерб природе от свалки в Наро-Фоминске в 8 млн рублей

МОСКВА , 16 мая. / ТАСС /. Министерство экологии и природопользования Московской области оценило в 8 млн рублей ущерб природе от незаконной свалки строительного мусора вблизи деревни Софьино в Наро-Фоминском районе. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства.

"Общая площадь свалки превысила 10 тыс. кв. м, объем размещенных отходов — почти 27 тыс. кубометров. Рассчитанный ущерб составил 8,6 млн рублей", — процитировали в пресс-службе министра экологии Подмосковья Александра Когана

По данным регионального Минэкологии, строительный мусор сбрасывали более чем на 40 участках, принадлежащих различным собственникам. Коган добавил, что, если будет возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов», виновникам грозит штраф в размере 200 тыс. рублей или арест сроком до двух лет.