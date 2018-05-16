Катера, люксовые автомобили и особняки: прокуроры Башкирии отчитались о доходах

В республике настала пора для госслужащих раскрыть данные о своем заработке. Пример показал глава Башкирии Рустэм Хамитов , первым опубликовав сведения о доходах. За ним отчеты представили чиновники городской администрации, мэр Уфы и следователи. Теперь очередь прокуроров.

Согласно документам, прокурор республики Андрей Назаров задекларировал доход чуть более трех миллионов рублей. В собственности у руководителя квартира площадью 123 квадратных метра и внедорожник Volkswagen Touareg. Доход его супруги оставил 863 тысяч рублей.

Первый заместитель прокурора Олег Горбунов заработал за прошлый год 2,6 миллиона рублей. Он владеет на троих с женой и сыном квартирой площадью 71 кв. метр. Супруга первого заместителя зарабатывает всего чуть меньше — 2,3 миллиона рублей, а также владеет внедорожником Suzuki Grand Vitara.

Заместитель прокурора Гульнара Бикбулатова отчиталась о доходе в три миллиона рублей. В ее собственности доля в квартире площадью 64 кв. метра.

Руслан Зубаиров заработал 2,4 миллиона рублей. Заместитель и его пятеро детей владеют долями в двух квартирах площадью 110 и 67,3 кв. метра.

Виктор Логинов задекларировал самый высокий доход — 4,8 миллиона рублей. Его супруга заработала почти вдвое больше — 7,7 миллиона рублей. Семья Логиновых владеет земельным участком, особняком площадью более 200 квадратных метров и просторной квартирой в 108 квадратов. Кроме того, в их собственности катер и автоприцеп.

Прокурор города Уфы Владлен Михайленко передвигается на личном Audi Q7. За прошлый год он заработал 3,1 миллиона рублей. Супруга — полтора миллиона. В собственности семьи две квартиры площадью 46 и 11 кв. метров.

Должность прокурора Кировского района пока вакантна

Прокурор Демского района Сергей Скрипников зарегистрировал 1,4 миллиона доходов. Его супруга заработала 1,3 миллиона. Семья владеет двумя квартирами и автомобилем SKODA Oktavia.

В Кировском районе прокурора нет, это должность вакантна.

Руководитель прокуратуры Калининского района Роберт Аминев отчитался о доходе в 1,3 миллиона рублей. Его супруга заработала 433 тысячи рублей, она владеет автомобилем Toyota Rav-4. Семья имеет квартиру площадью 91 кв. метр.

Рустам Зубаиров, прокурор Ленинского района, заработал 1,6 миллиона рублей. Супруга не работает. Но семья имеет земельный участок, жилой дом площадью 171 кв. метр и квартиру, а также автомобиль Toyota Rav-4.

Глава Орджоникидзевской прокуратуры Альберт Суворов отчитался об 1,4 миллионах рублей. Его супруга за 2017 заработала всего 107 тысяч рублей. В собственности семьи два квартиры и внедорожник Toyota Rav-4.

Прокурор Октябрьского района Сергей Воронов задекларировал 1,4 миллиона рублей, его супруга — 430 тысяч рублей. Семья владеет земельным участком и гаражом.

Доход прокурора Советского района Рамиля Гарифуллина — 1,4 миллиона рублей. Столько же зарабатывает супруга руководителя. У семьи есть квартира, земельный участок и дом площадью 238 кв. метров.