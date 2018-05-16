Ещё
В 2017 году Пекин добился значительных результатов в улучшении состояния воды, почв и воздуха
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В 2017 году Пекин добился значительных результатов в улучшении состояния воды, почв и воздуха 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 16 мая /Синьхуа/ — Пекинское управление охраны окружающей среды опубликовало Доклад о состоянии окружающей среды в городе в 2017 году, в котором говорится о том, что были достигнуты значительные результаты в улучшении состояния экологии.
В частности, в 2017 году очистке подверглись 92 процента сточных вод; на 94,6 процента пунктов государственного мониторинга экологического состояния почв были достигнуты установленные стандарты; средняя концентрация взвешенных частиц PM2,5 в воздухе составила 58 мкг на кубометр, снизившись на 35,6 процента против 2013 года; концентрация диоксида серы, диоксида азота и частиц PM10 снизилась, соответственно, на 20,0, 4,2 и 8,7 процента. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
В апреле Китай утвердил проекты инвестирования в основные фонды на сумму свыше 8 млрд долл. США Местным властям в Китае поручено обеспечить стабильность рынка недвижимости Семь человек погибли в затонувшем вездеходе в Коми
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост282
Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии35
Украина оценила убытки от Крымского моста146
Отборная матершина Киркорова сорвала эфир63
Путин отправил «Калибры» в Средиземноморье227
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
00:53
Путин отправил «Калибры» в Средиземноморье
Армия
03:16
Зловонного исполина выбросило море у Филиппин
Происшествия Общество
01:03
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост
В мире США
00:40
Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес
02:58
Пьяные казанцы напали на полицейских
Криминал Общество
02:53
Странности на могиле туриста из группы Дятлова
Общество Происшествия
01:03
Google не заметил Крымского моста
Наука и техника
00:29
Отборная матершина Киркорова сорвала эфир
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение