В 2017 году Пекин добился значительных результатов в улучшении состояния воды, почв и воздуха

Пекин, 16 мая / Синьхуа / — Пекинское управление охраны окружающей среды опубликовало Доклад о состоянии окружающей среды в городе в 2017 году, в котором говорится о том, что были достигнуты значительные результаты в улучшении состояния экологии.

В частности, в 2017 году очистке подверглись 92 процента сточных вод; на 94,6 процента пунктов государственного мониторинга экологического состояния почв были достигнуты установленные стандарты; средняя концентрация взвешенных частиц PM2,5 в воздухе составила 58 мкг на кубометр, снизившись на 35,6 процента против 2013 года; концентрация диоксида серы, диоксида азота и частиц PM10 снизилась, соответственно, на 20,0, 4,2 и 8,7 процента. -0-