В Ясеневе потушили сильный пожар и спасли детей

Информация о возгорании в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Юго-Западном округе, поступила в Центр управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по г. Москве в 01 час 16 минут 15 мая.

Отдельный пост 56 пожарно-спасательного подразделения тут же выехал по адресу: улица Инессы Арманд, дом 3. Прибывший к месту происшествия караул пожарно-спасательной части установил, что на 13 этаже, 16 этажного, жилого дома загорелись личные вещей и мебель. Площадь пожара — 3 квадратных метра.

Благодаря слаженным действиям пожарных из горящей квартиры с помощью специальных спасательных устройств — дыхательных аппаратов, была спасена семья из 4 человек, двое из которых дети. От пожара никто не пострадал.

Проверку по факту пожара проводит Управление по ЮЗАО Главного Управления МЧС России по г. Москве. Предварительная причина пожара: короткое замыкание электропроводки в электросамокате.