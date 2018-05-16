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В Ясеневе потушили сильный пожар и спасли детей
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В Ясеневе потушили сильный пожар и спасли детей 

Ясенево 59 минут назад
Фото: Ясенево
Информация о возгорании в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Юго-Западном округе, поступила в Центр управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по г. Москве в 01 час 16 минут 15 мая.
Отдельный пост 56 пожарно-спасательного подразделения тут же выехал по адресу: улица Инессы Арманд, дом 3. Прибывший к месту происшествия караул пожарно-спасательной части установил, что на 13 этаже, 16 этажного, жилого дома загорелись личные вещей и мебель. Площадь пожара — 3 квадратных метра.
Благодаря слаженным действиям пожарных из горящей квартиры с помощью специальных спасательных устройств — дыхательных аппаратов, была спасена семья из 4 человек, двое из которых дети. От пожара никто не пострадал.
Проверку по факту пожара проводит Управление по ЮЗАО Главного Управления МЧС России по г. Москве. Предварительная причина пожара: короткое замыкание электропроводки в электросамокате.
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