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Неосторожного курильщика спасли пожарные в Ардатове
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Неосторожного курильщика спасли пожарные в Ардатове 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар в квартире многоквартирного дома начался около 2 часов ночи. К моменту прибытия пожарных горела квартира на первом этаже. В ней находился мужчина, которого вывели на улицу с помощью маски для спасаемых. Также были эвакуированы еще 5 жильцов.
Площадь пожара — 8 кв.м. Причина пожара — неосторожность при курении спасенного мужчины.
Ранее сообщалось о том, что 52-летний курильщик попал в больницу после пожара в Канавинском районе.
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