Неосторожного курильщика спасли пожарные в Ардатове

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар в квартире многоквартирного дома начался около 2 часов ночи. К моменту прибытия пожарных горела квартира на первом этаже. В ней находился мужчина, которого вывели на улицу с помощью маски для спасаемых. Также были эвакуированы еще 5 жильцов.

Площадь пожара — 8 кв.м. Причина пожара — неосторожность при курении спасенного мужчины.

Ранее сообщалось о том, что 52-летний курильщик попал в больницу после пожара в Канавинском районе.