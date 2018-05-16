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В Заволжском районе Ярославля в огне погиб мужчина, пожарные спасли его сына
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В Заволжском районе Ярославля в огне погиб мужчина, пожарные спасли его сына 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Огонь загорелся в квартире на девятом этаже дома № 2 на проспекте Машиностроителей вечером 15 мая. На место выехали 4 пожарные машины и 12 сотрудников МЧС.
— Мы звеном газодымозащитной службы направились в квартиру, второй боевой расчет по автолестнице проник в квартиру через окно, — рассказал начальник караула пожарно-спасательной части № 4 Вячеслав Солодов.
Дверь в квартиру пришлось вскрывать. В одной из комнат спасатели обнаружили тело 55-летнего мужчины.
— В комнате, где находился погибший, было сильное задымление, горел диван, оплавилась техника, — рассказал Вячеслав Солодов.
В соседней комнате спал сын погибшего. 30-летнего мужчину эвакуировали из квартиры через окно по автолестнице. В квартире спасатели нашли ещё и домашних животных. Трёх кошек и собаку вынесли из огня и передали соседям, которые сразу стали отпаивать зверей молоком.
По предварительной информации от МЧС, причиной пожара стало курение в постели.
К несчастью, вчера в Ярославле полыхал еще и склад лакокрасочной продукции, где погиб ещё один ярославец. У мужчины остались жена и двое детей.
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