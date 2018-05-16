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В Новосибирске построили первую в Сибири панельную высотку
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В Новосибирске построили первую в Сибири панельную высотку 

ngs.ru 48 минут назад
Фото: ngs.ru
В микрорайоне «Весенний» в Первомайском районе Новосибирска сдали первый 25-этажный панельный дом. О завершении строительства высотки сообщили в компании «Первый строительный фонд».
Проект дома на улице Заречной, 25 разработали в Москве, а трёхслойные панели для него изготовили на заводе «Арматон».
«Толщина наружного слоя бетона — 80 мм, внутреннего — 160 мм. Между ними на этапе производства заложен утеплитель — минераловатные плиты на основе базальта толщиной 160 мм. Таким образом, общая толщина наружных стеновых панелей — 400 мм», — описали новую технологию в «Первом строительном фонде». По утверждению застройщика, она позволяет сделать дом энергоэффективным и не уступает полностью кирпичному строительству.
В доме 223 квартиры площадью от 42,63 кв. м в однокомнатных квартирах до 76,21 кв. м в единственной «трёшке». Почти половина всех квартир — двухкомнатные. Цены на квартиры в доме варьируются от 1,95 миллиона рублей за «однёшку» площадью 42,63 кв. м от официального агентства застройщика до 2,42 миллиона рублей за «двушку» в 50 «квадратов» на перепродаже.
Парковка вокруг дома рассчитана на 112 автомобилей, но в «Первом строительном фонде» отмечают, что в соседнем дворе строится подземный паркинг, который рассчитан и на жителей 25-этажного дома.
Как уточняют в компании, панельный дом с такой этажностью в Новосибирске построен впервые в Сибири. В Новосибирске максимальная этажность «панелек» раньше составляла 18 этажей — строить дома выше не позволяли технологии. По генплану «Весеннего», размещённому на сайте проекта, 25-этажных панельных домов в микрорайоне должно появиться ещё два, но пока конкретных сроков их строительства нет.
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