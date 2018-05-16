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В апреле Китай утвердил проекты инвестирования в основные фонды на сумму свыше 8 млрд долл. США
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В апреле Китай утвердил проекты инвестирования в основные фонды на сумму свыше 8 млрд долл. США 

ИА Синьхуа 58 минут назад
Пекин, 16 мая /Синьхуа/ — Госкомитет по делам развития и реформ /ГКРР/ КНР в апреле утвердил 15 проектов инвестирования в основные фонды с общим объемом капиталовложений в размере 51,7 млрд юаней /около 8,1 млрд долл. США/.
Большая часть проектов относится к программам социального обслуживания и высокотехнологичным отраслям, сообщила на состоявшейся в среду пресс-конференции представитель ГКРР Мэн Вэй.
Согласно официальным данным, китайские инвестиции в основные фонды выросли на 7 процентов за первые четыре месяца года, в то время как в январе-марте рост показателя был на 0,5 п. п. выше. Замедление темпов роста инвестиций в основные фонды наблюдается уже два месяца подряд.
Инфраструктурные инвестиции выросли в январе-апреле на 12,4 процента, что оказалось на 0,6 п. п. ниже, чем в первом квартале.
Правительство считает, что замедление темпов роста инвестиций связано с усилиями по урегулированию программы государственно-частного партнерства и финансовой деятельности местных властей. -0-
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