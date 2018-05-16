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Двухэтажное здание середины XIX века у метро «Маяковская» выставлено на торги
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Двухэтажное здание середины XIX века у метро «Маяковская» выставлено на торги 

Агентство «Москва» 52 минуты назад
Отдельно стоящее здание середины XIX века, расположенное в пешей доступности от метро «Маяковская», выставлено на аукцион на Единой торговой площадке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.
«Объект продажи представляет собой двухэтажное кирпичное здание общей площадью 243,5 кв. м 1860 г. постройки. Капитальный ремонт проведен в 2016 г., здание подключено ко всем инженерным сетям. Функциональное назначение объекта — административное, прочих ограничений не имеется. Здание расположено по адресу ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 22, стр. 2», — говорится в сообщении.
Отмечается, что наиболее вероятное использование объекта — под офисы. Также объект может заинтересовать собственников близлежащих коммерческих площадей для расширения своего арендного бизнеса.
Начальная стоимость объекта — 55,4 млн руб. Заявки для участия в аукционе принимаются до 21 июня. Торги пройдут 27 июня 2018 г.
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