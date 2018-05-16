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Женщина и трехлетний ребенок получили ожоги на пожаре в своем доме
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Женщина и трехлетний ребенок получили ожоги на пожаре в своем доме 

Вологда.рф 53 минуты назад
Фото: Вологда.рф
Сообщение о возгорании в одноэтажном двухквартирном доме в деревне Горбенцово Тотемского района поступило в 9.50, спустя 20 минут после его возникновения. Здание уничтожено полностью.
В 10.10 на место прибыли три единицы техники и пять человек личного состава. Площадь пожара составила 112 квадратных метров. В результате пострадали жильцы одной из квартир, 3-летний ребенок и мама 29 лет госпитализированы с ожогами 1-2 степеней.
Предположительная причина пожара — поджог. На месте работают дознаватели.
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