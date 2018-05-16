«Это самодеятельность»: Азаров прокомментировал идею увеличить плату за капремонт

В проекте, опубликованном на сайте ведомства на днях, предлагалось установить единую сумму взноса для всех многоквартирных домов: 8,56 рубля за квадратный метр. Министерство запланировало повышение на 1 июля 2019 года.

Жители Самары буквально взорвались от негодования, узнав новость. Ведь с 1 июля этого года горожан и так ждёт повышение взносов на 4%. Гневные комментарии появились в огромном количестве во всех соцсетях.

— Дмитрий Игоревич, взываю к здравому смыслу. Остановите это безумие! — эмоционально пожаловалась в твиттере Юлия Коротаева.

— Остановил вчера. Разберёмся с этой «самодеятельностью», — написал Азаров ей в ответ.

После этого проект постановления сняли с сайта областного Минэнерго и ЖКХ.

Сейчас размер взносов на капремонт составляет 5,45 рубля за квадратный метр для домов высотой до пяти этажей и 6,27 рубля за квадратный метр для домов выше пяти этажей. С 1 июля 2018 года размер взноса на капитальный ремонт вырастет до 5,67 рубля за квадратный метр (дома до пяти этажей) и 6,52 рубля за квадратный метр (дома выше пяти этажей).