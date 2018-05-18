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Дмитрий Азаров объявил выговор врио министра энергетики и ЖКХ региона
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Дмитрий Азаров объявил выговор врио министра энергетики и ЖКХ региона 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров применил меры дисциплинарного воздействия к одному из членов правительства региона.
Речь идет о врио министра энергетики и ЖКХ Сергее Крайневе. Глава региона объявил ему выговор из-за отсутствия должного контроля при тарифном регулировании.
На официальном сайте министерства была размещена не соответствующая действительности информация о серьезном повышении в регионе взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов с 1 июля 2019 года. Сообщение об изменениях размеров платы за капремонт вызвало широкий общественный резонанс.
— Не будет этого. Остановил вчера. Разберемся с этой самодеятельностью, — комментируя эту ситуацию, написал Дмитрий Азаров в твиттере.
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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