Около пяти часов ушло у огнеборцев на тушение частного дома в Приморье

Сообщение о том, что в селе Олений на улице Ботаническая горит жилой дом, поступило на пульт пожарно-спасательной службы городского округа Артем 15 мая в 12.30.

Огнеборцы, прибывшие оперативно к месту пожара, провели разведку и обнаружили очаг возгорания. В двух квартирах горели стены, чердачное перекрытие и крыша дома.

Пожар был локализован в 12.53, полностью ликвидирован — в 17.13. Общая площадь пожара составила 90 квадратных метров. В тушении пожара было задействовано 13 человек личного состава и три единицы техники.