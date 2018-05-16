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Около пяти часов ушло у огнеборцев на тушение частного дома в Приморье
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Около пяти часов ушло у огнеборцев на тушение частного дома в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В пригороде Артема огнеборцы ликвидировали пожар в частном доме, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Сообщение о том, что в селе Олений на улице Ботаническая горит жилой дом, поступило на пульт пожарно-спасательной службы городского округа Артем 15 мая в 12.30.
Огнеборцы, прибывшие оперативно к месту пожара, провели разведку и обнаружили очаг возгорания. В двух квартирах горели стены, чердачное перекрытие и крыша дома.
Пожар был локализован в 12.53, полностью ликвидирован — в 17.13. Общая площадь пожара составила 90 квадратных метров. В тушении пожара было задействовано 13 человек личного состава и три единицы техники.
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