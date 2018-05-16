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Живем и паримся: аналитики — где и за сколько в Перми можно купить квартиру с сауной
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Живем и паримся: аналитики — где и за сколько в Перми можно купить квартиру с сауной 

59.ru 18 минут назад
Фото: 59.ru
Квартиры для любителей сауны подобрали аналитики портала N1. Каждая из них оборудована собственной парной. Самая бюджетная из них стоит 2,8 миллиона, а самая дорогая — 25 миллионов рублей.
— Самая дорогая квартира с сауной, выставленная сейчас на продажу на сайте N1.RU в Перми, находится в «свечке» на улице Металлистов, 5. Её площадь — 263 квадратных метров, а цена — 25 миллионов рублей, — рассказали аналитики. — В квартире сделан ремонт по авторскому дизайну, есть терраса с видом на город и Каму.
Самое дешевое жильё с собственной сауной находится в микрорайоне Балатово. Цена этой четырёхкомнатной квартиры в двухэтажном доме — 2,8 миллиона рублей. Дом, где расположено жилье, не новый, но внутри квартиры сделан современный ремонт.
— Чаще всего сауны встречаются в дорогих просторных квартирах, но даже в обычном по размере жилье можно найти городскую баню. Для большинства покупателей это является приятным бонусом, — сообщила руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.
Еще четыре квартиры с сауной в Перми стоят от четырех до четырех с половиной миллионов рублей. Это 91-метровая «трешка» на Янаульской, стометровая двухкомнатная на Адмирала Ушакова, также в продаже есть две квартиры с парной в центре города — на улицах Пермская и 25 Октября.
Все остальные варианты существенно дороже. 42% из них находится в Ленинском районе. Их средняя площадь — 120 квадратных метров.
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