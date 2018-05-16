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Причиной пожара в квартире в Великих Луках стала детская шалость
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Причиной пожара в квартире в Великих Луках стала детская шалость 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Сообщение о том, что в Великих Луках на улице Ставского в двухкомнатной квартире многоквартирного жилого дома огнём повреждён встроенный шкаф с одеждой, поступило 15 мая в 17 часов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
На место вызова были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей №6 и №7 города Великие Луки, всего 8 человек личного состава на двух автоцистернах.
Для тушения был подан один пожарный ствол «Б». В течение 15 минут работало звено газодымозащитной службы.
На пожаре спасены трое детей и квартира. Дети 2012, 2013 и 2014 года рождения с диагнозом «отравление угарным газом» доставлены в ГБУЗ «Великолукская детская городская больница».
Причиной пожара стала детская шалость с огнем.
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