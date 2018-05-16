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Микродоли в квартирах могут запретить законом
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Микродоли в квартирах могут запретить законом 

Парламентская газета 52 минуты назад
Фото: ПГ / ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВ
На заседании Комитета Госдумы по ЖКХ 16 мая будет обсуждаться законопроект, предполагающий, что доля в праве общей собственности на жилое помещение может быть образована только при условии, что размер доли каждого из собственников позволит ему вселиться в квартиру с соблюдением учётной нормы площади.
Соответствующие поправки в законодательство были разработаны главой Комитета палаты по госстроительству Павлом Крашенинниковым, председателем Комитета по ЖКХ Галиной Хованской и её коллегами по комитету Александром Сидякиным и Павлом Качкаевым.
Авторы документа отмечают, что их инициатива направлена на предотвращение злоупотреблений собственниками путём совершения сделок, ведущих к возникновению общей долевой собственности на жильё. Речь идёт о случаях, касающихся сделок с незначительным размером долей, что не позволяет использовать жилое помещение для проживания. Таким образом, парламентарии хотят поставить законодательный барьер против дробления права собственности на жильё на незначительные доли и справиться с так называемыми резиновыми квартирами, когда в жилом помещении регистрируют неограниченное количество людей.
Помимо этого, поправки предусматривают ограничение права собственника на вселение в принадлежащее ему помещение иных лиц, за исключением супруга, детей или родителей собственника, если после этого на каждого проживающего будет приходиться менее учётной нормы площади жилого помещения.
В случае если на одного человека будет приходится менее учётной нормы, вселение будет допускаться при наличии судебного решения о признании вселяемого членом семьи собственника или в случаях, если проживание лица в жилом помещении допускается в соответствии с законом.
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