«За 40 тысяч в день я готов терпеть». Сколько москвичи заработают на мундиале?

Многие жители Москвы решили на время мундиаля съехать из собственных квартир, чтобы сдать их болельщикам. Сколько на этом можно заработать?

Михаил на время чемпионата на месяц съедет со своей квартиры у метро «Алексеевская». Где будет жить, пока не определился: время летнее, можно уехать на дачу, к тому же многие из его друзей тоже сдадут свои квартиры — можно скооперироваться. Свою он сдает за 20 тысяч за ночь. Правда, Михаил опасается, что некоторые брони могут отмениться:

— Когда только начали сдавать квартиры, гостиницы изначально завысили цены в три, пять, десять, 40 раз. Соответственно, все ломанулись снимать квартиры, просто потому что цены были невозможные. Потом на государственном уровне, сверху, из министерства, надавили на гостиницы. Гостиницы цены уронили, соответственно, цены на квартиры упали. Сейчас многие люди отменяют свои брони, начинают бронировать гостиницы, потому что они стали приемлемые по цене.

— Вашу отменили?

— Пока не отменили, но у меня еще не на все дни было сдано. У меня пока заняты 12 дней из 30.

То есть, если брони не отменятся, Михаил заработает как минимум 240 тысяч.

Многие москвичи решили избавить себя от лишних хлопот и обратиться к посредникам, которых сейчас много. Эти компании проведут уборку, красиво сфотографируют, выставят квартиру на Booking или Airbnb. Отдадут ключи жильцам, потом их заберут и даже решат вопрос с регистрацией гостей, чтобы не пришлось с каждым из них ходить в отдел МВД

Как сообщили Business FM в одной из компаний-посредников, за услуги они берут комиссию в 30%. Сохранность имущества не гарантируют, но, как говорят, обычно все бывает в порядке:

«Мы больше двух лет этим занимаемся. Если говорить честно, то четыре — еще в Лондоне занимались. У нас не было таких гигантских ущербов. Даже работаю с англичанами, которые все опасаются. Мы берем депозит и все остальные вещи, все проверяем. Люди достаточно аккуратные, цена за себя диктует, какой человек придет».

Пока на рынке много довольно смелых предложений. Предприимчивый Александр сам снимает «однушку» рядом с Московским зоопарком за 60 тысяч рублей в месяц. Но на время чемпионата решил сдать ее за 40 тысяч рублей в сутки:

— Тут и ремонт хороший, и место очень хорошее. Сначала я поставил цену 50 тысяч, но вообще дорого. Потом 40 тысяч. Ни одного звонка не было, честно скажу. Я ожидаю, что чем ближе к чемпионату мира, тем звонков, может быть, будет больше. Если топовый билет, который включает церемонию открытия, закрытия и финальный матч, стоит 1 млн рублей, если у человека есть деньги на три билета на футбол, то есть у него и 40 тысяч.

— Какие-нибудь сложности вы предвидите?

— Нет гарантий того, что квартира останется в том же виде, в котором будет сдана. Скорее всего, если будет мужская компания из трех человек, они что-нибудь да испортят — если не квартиру, то отношения с соседями. Но за 40 тысяч рублей в день готов это дело терпеть!

— А налоги?

— Что за налоги? Хорошо, что вы мне подсказали. Не задумывался об этом.

С заработанного надо будет заплатить 13% налога. Как пишут СМИ, якобы уже были случаи, когда к владельцам квартир, которые выставили их на Airbnb, приходил участковый и напоминал, как по закону оформить аренду.