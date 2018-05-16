Заключение о соответствии выдано жилому дому на 80 квартир в Солнечногорском районе

Построенному в дер. Рузино Солнечногорского района жилому дому на 80 квартир выдано заключение о соответствии (ЗОС) построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области со ссылкой на начальника ведомства Артура Гарибяна.

«ЗОС построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации выдано жилому дому (корп. IV.06), расположенному в дер. Рузино Солнечногорского района. Дом возведен в рамках первой очереди второго этапа строительства. К заселению готово 80 квартир жилой площадью 4 тыс. 255 кв. м, из них 16 однокомнатных, 64 двухкомнатных», — говорится в сообщении.

Уточняется, что общая площадь 17-этажного жилого дома составляет 6 тыс. 63 кв. метра. В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории обустроены детские игровые площадки, места для отдыха, пешеходные тротуары и парковка, а также выполнено озеленение.

«Главгосстройнадзор внимательно контролирует соблюдение норм и правил при возведении жилых объектов. К проверкам хода строительства данного дома привлекались специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», — добавил А. Гарибян.

Застройщиком объекта является ООО «Кутузовское-1». Финансирование осуществлялось за счет средств инвестора.