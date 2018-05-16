СП: Южная Осетия выполнила менее половины мероприятий инвестпрограммы

В документе отмечается, что проведенная проверка показала многочисленные нарушения в использовании Цхинвалом предоставленных Москвой средств. «Выполнение мероприятий инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2015 — 2017 годы, на реализацию которой из бюджета РФ выделено в 2017 году в общей сложности 7 961,8 млн рублей, на 1 августа 2017 года составило 42%», — говорится в документе.

Просроченная кредиторская задолженность Южной Осетии перед подрядными организациями при этом составила 635,5 млн рублей, объем неэффективных расходов — 623 млн рублей, стоимость оплаченных госзаказчиками невыполненных работ — 22,8 млн рублей, также систематически нарушались сроки ввода объектов в эксплуатацию.

"По результатам контрольного мероприятия Счетной палатой направлены информационные письма президенту РФ, президенту Республики Южная Осетия и министру по делам Северного Кавказа", — указано в отчете.