Бабушка с внуком погибли при пожаре в Московской области

Жертвами пожара, который произошёл 15 мая в Ленинском районе Подмосковья , стали 62-летняя пенсионерка и её 9-летний внук.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах , сигнал о возгорании в одной из квартир пятиэтажного жилого дома, расположенного в посёлке Развилка, поступил на пульт дежурного МЧС в 17:35 мск.

Прибывшие на место ЧП спасатели установили, что пожар вспыхнул на пятом этаже в двухкомнатной квартире, где в этот момент находились бабушка с внуком.

Когда пламя полностью охватило всё жилище, мальчик выпрыгнул с балкона. От полученных травм он скончался еще до приезда медиков.

Пожар удалось полностью ликвидировать через час и 40 минут. Проникшие в квартиру сотрудники МЧС, обнаружили на балконе тело пенсионерки.

По факту ЧП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. В настоящее время тела обоих погибших направлены на судебно-медицинское исследование.

Согласно предварительной информации, причиной пожара стало замыкание электропроводки.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в подмосковной Балашихе из-за сушильной машины сгорела квартира.