Бабушка с внуком погибли при пожаре в Московской области 

Жертвами пожара, который произошёл 15 мая в Ленинском районе Подмосковья, стали 62-летняя пенсионерка и её 9-летний внук.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, сигнал о возгорании в одной из квартир пятиэтажного жилого дома, расположенного в посёлке Развилка, поступил на пульт дежурного МЧС в 17:35 мск.
Прибывшие на место ЧП спасатели установили, что пожар вспыхнул на пятом этаже в двухкомнатной квартире, где в этот момент находились бабушка с внуком.
Когда пламя полностью охватило всё жилище, мальчик выпрыгнул с балкона. От полученных травм он скончался еще до приезда медиков.
Пожар удалось полностью ликвидировать через час и 40 минут. Проникшие в квартиру сотрудники МЧС, обнаружили на балконе тело пенсионерки.
По факту ЧП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. В настоящее время тела обоих погибших направлены на судебно-медицинское исследование.
Согласно предварительной информации, причиной пожара стало замыкание электропроводки.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в подмосковной Балашихе из-за сушильной машины сгорела квартира.
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