Ещё
Бабушка с внуком погибли при пожаре в Московской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бабушка с внуком погибли при пожаре в Московской области 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Главный региональный
Жертвами пожара, который произошёл 15 мая в Ленинском районе Подмосковья, стали 62-летняя пенсионерка и её 9-летний внук.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, сигнал о возгорании в одной из квартир пятиэтажного жилого дома, расположенного в посёлке Развилка, поступил на пульт дежурного МЧС в 17:35 мск.
Прибывшие на место ЧП спасатели установили, что пожар вспыхнул на пятом этаже в двухкомнатной квартире, где в этот момент находились бабушка с внуком.
Когда пламя полностью охватило всё жилище, мальчик выпрыгнул с балкона. От полученных травм он скончался еще до приезда медиков.
Пожар удалось полностью ликвидировать через час и 40 минут. Проникшие в квартиру сотрудники МЧС, обнаружили на балконе тело пенсионерки.
По факту ЧП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. В настоящее время тела обоих погибших направлены на судебно-медицинское исследование.
Согласно предварительной информации, причиной пожара стало замыкание электропроводки.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в подмосковной Балашихе из-за сушильной машины сгорела квартира.
Пожар, последние новости: Более 200 человек ликвидируют последствия пожара на полигоне в Удмуртии
Свободная пресса: последние новости
Центробанк установил курсы доллара и евро на 16 мая Роспотребнадзор рассказал, сколько собрал штрафов за курение Квартира сгорела из-за сушильной машины в Подмосковье
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля376
Санкции сильнее: нефть не спасет Россию352
ВТБ отказался работать в Крыму89
В РФ ответили на призыв бомбить Крымский мост276
В России пропадают бедные люди45
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
00:50
Президент Туркмении полюбовался затопленной столицей
СНГ В мире
00:38
В РФ ответили на призыв бомбить Крымский мост
Политика
01:22
Лепсу запретили въезд в Израиль
Шоу-бизнес
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
03:51
В США выбрали лучший российский истребитель
Армия Оружие
01:10
Хирург заступился за «Ночных волков»
Общество
03:14
«Люди, очнитесь»: Захарова о скандале вокруг Самойловой
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение