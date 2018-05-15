Программа переселения граждан из аварийного жилья в Самарской области выполнена на 100%

Программа переселения граждан из аварийного жилья с 2014 по 2017 гг. в Самарской области признана выполненной на 100%, сообщает государственная корпорация Фонд содействия реформированию ЖКХ по итогам региональной проверки.

Инспекция проводилась в Тольятти Жигулевске и Красноармейском районе. Более подробно в сообщении говорится о третьем и четвертом этапах переселения. Так, в 2015 — 2016 годах переселены 4 175 человек из 1 756 домов общей площадью 73,3 тыс. кв м. В 2016 − 2017 годах переселены 3 125 человек из 1 361 жилого помещения общей площадью 58,6 тыс. кв м.

Также проверка коснулась программы капитального ремонта. Уровень собираемости взносов с августа 2014 года до начала 2018 года в губернии составил 81,8%.

Напомним, в апреле этого года Фонд ЖКХ дополнительно выделил региону 42,7 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья, выявленного в 2017 году.

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