Жильцы сгоревшей девятиэтажки на Олимпийской вернутся в свои квартиры только в следующем году

Заместитель главы администрации Павел Перевалов рассказал, что проект по восстановлению дома будет готов лишь через три недели, а вот к демонтажным работам строители приступят уже в ближайшие дни.

— Мы будем взаимодействовать вместе с жильцами дома на предмет того, нравится им результат проделанной работы или нет. Чтобы им также было понятно, какие материалы при восстановлении здания применяются, как в общем проходят работы и с какой скоростью. В квартирах, которые находятся в муниципальной собственности, будет проведен капитальный ремонт вплоть до поклейки обоев, если потребуется. Квартиры, которые относятся к частной собственности, будут ремонтироваться до черновой отделки, далее собственники смогут обратиться за материальной помощью. В настоящий момент проведена работа по комплексному строительному и инструментальному обследованию, составлен соответствующий отчет, техническое проектирование капремонта дома, проект практически завершен. Учитывая довольно сжатые сроки, мы договорились с управляющей компанией и подрядной организацией о том, что на работу по демонтажу нужно выходить уже сейчас. Напомню, мы обещали отремонтировать дом до конца года, — рассказал Павел Перевалов.

Он также отметил, что на протяжении всего времени жильцам сгоревшей девятиэтажки оказывалась материальная помощь, связанная со съемом недвижимости. На сегодняшний день компенсация на это выделяется жителям 60 квартир. Из городского бюджета на такую помощь тюменцам уже потратили более миллиона рублей. Кроме того, оказалось, что при этом пожаре пострадали и квартиры из соседнего дома, который находится на Ткацком проезде. Многоэтажка прилегает к тому зданию и во время происшествия здесь пострадали окна. Владельцы этих квартир также могут претендовать на компенсацию за поврежденное имущество.

В какую точно сумму выльется ремонт девятиэтажки на Олимпийской, 4 власти пока не подсчитывали. Сообщили, что примерная стоимость станет известна лишь спустя несколько недель, когда проект будет завершен. Напомним, этот пожар произошел после новогодних праздников, 8 января. Его устроил местный житель, который был крайне неосторожен с огнем. Многоэтажка вспыхнула за считанные минуты. Спастись удалось не всем. Хронику событий того трагического вечера — смотрите в нашей онлайн трансляции.