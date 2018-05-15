52-летний курильщик попал в больницу после пожара в Канавинском районе

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар на улице Рубо произошел 14 мая в 20.48. К моменту прибытия пожарных горела квартира на первом этаже. 9 жильцов дома были эвакуированы по лестницам.

В горящей квартире обнаружены двое мужчин, которых вывели на улицу с помощью масок для спасаемых. Один из мужчин отравился дымом и был госпитализирован.

Причина пожара — неосторожность при курении.

Ранее сообщалось о том, что 52-летний курильщик устроил пожар в Ковернинском районе.