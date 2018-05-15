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52-летний курильщик попал в больницу после пожара в Канавинском районе
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52-летний курильщик попал в больницу после пожара в Канавинском районе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар на улице Рубо произошел 14 мая в 20.48. К моменту прибытия пожарных горела квартира на первом этаже. 9 жильцов дома были эвакуированы по лестницам.
В горящей квартире обнаружены двое мужчин, которых вывели на улицу с помощью масок для спасаемых. Один из мужчин отравился дымом и был госпитализирован.
Причина пожара — неосторожность при курении.
Ранее сообщалось о том, что 52-летний курильщик устроил пожар в Ковернинском районе.
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