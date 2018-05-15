Жители Екатеринбурга устроили пожар на поминках

Около 20 человек эвакуировали спасатели, приехавшие тушить пожар в одном из жилых домов Екатеринбурга . Как сообщило Ura.ru пожар начался в квартире на шестом этаже, где проходили поминки.

Хозяином сгоревшего жилья был 38-летний мужчина. Вместе с матерью он поминал умершего полгода назад брата. В какой-то момент они оба вышли из комнаты и не заметили, как одна из свечей упала на диван. В результате вспыхнул пожар, площадь которого составила 20 квадратных метров.

Чтобы потушить пламя пожарным пришлось тянуть спецрукава через два подъезда, так как подобраться ближе не давали припаркованные машины.

Единственной жертвой пожара стал котенок. Никто из проживающих в доме людей не пострадал.

Башкирские спасатели вытащили из горящего дома 94-летнюю женщину. Пострадавшую при возгорании пенсионерку доставили в больницу.