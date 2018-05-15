Ещё
Жители Екатеринбурга устроили пожар на поминках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Екатеринбурга устроили пожар на поминках 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Около 20 человек эвакуировали спасатели, приехавшие тушить пожар в одном из жилых домов Екатеринбурга. Как сообщило Ura.ru пожар начался в квартире на шестом этаже, где проходили поминки.
Хозяином сгоревшего жилья был 38-летний мужчина. Вместе с матерью он поминал умершего полгода назад брата. В какой-то момент они оба вышли из комнаты и не заметили, как одна из свечей упала на диван. В результате вспыхнул пожар, площадь которого составила 20 квадратных метров.
Чтобы потушить пламя пожарным пришлось тянуть спецрукава через два подъезда, так как подобраться ближе не давали припаркованные машины.
Единственной жертвой пожара стал котенок. Никто из проживающих в доме людей не пострадал.
Башкирские спасатели вытащили из горящего дома 94-летнюю женщину. Пострадавшую при возгорании пенсионерку доставили в больницу.
360tv.ru: последние новости
Дольщики Urban Group жалуются на заморозку строительства жилых комплексов в Подмосковье Столичный пенсионер узнал о том, что у его квартир новый владелец из платежки за ЖКХ АТОР: Туристов в Крыму станет больше
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста875
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко99
Европа решила помириться с «Газпромом»34
Цымбалюк-Романовская избила народную артистку72
«Мы испортили друг другу жизнь»: что погубило мужа Аллегровой6
Видео
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество
04:30
Началось экстренное заседание СБ ООН по бойне в Газе
В мире
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:15
Европа решила помириться с «Газпромом»
Экономика Компании
00:18
Навального арестовали на 30 суток из-за акций 5 мая
Политика Другое
03:23
«Мы испортили друг другу жизнь»: что погубило мужа Аллегровой
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Франция вернула Севастополь Украине
В мире Украина
02:55
Раскрыта главная тема встречи Путина и Трампа
Политика
02:07
Редчайшая глубоководная медуза попала на видео
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение