Обманутые дольщики из Ногинска и Электроуглей получат жилье в Раменском

МОСКВА , 15 мая. / ТАСС /. Обманутые дольщики двух жилых комплексов в Электроуглях и Ногинске Московской области смогут получить квартиры в уже построенных домах в Раменском районе Подмосковья в рамках инвестиционного контракта той же компании по новому жилому комплексу в Щелкове. Об этом во вторник сообщил министр строительства Московской области Руслан Тагиев

"На территории 14,6 га планируется построить новый квартал с жилыми домами, социальной инфраструктурой и общественно-коммунальными площадями. В рамках реализации проекта застройщиком будут обеспечены права обманутых дольщиков ЖК «Рябиновые аллеи» в Ногинском районе и ЖК «Уголек» в городе Электроугли путем предоставления более 3,6 тыс. квадратных метров жилой площади в Раменском районе", — процитировали Тагиева в пресс-службе Министерства строительства Московской области.

В министерстве ТАСС пояснили, что в Раменском районе находятся уже завершенные этим инвестором дома.

По данным пресс-службы минстроя Подмосковья, жилой комплекс в Щелково будет строить АО «ЮИТ Московский регион». Этот комплекс будет состоять из шести домов общей площадью 76,8 тыс. м в квадрате. Его планируется сдать в эксплуатацию к 2023 году.

Также в рамках этого инвестиционного проекта компания профинансирует строительство детского сада на 200 мест и предоставит нежилые помещения для размещения поликлиники на 109 посещений в смену. Школа в этом ЖК появится в рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» до 2020 года, добавили в ведомстве.