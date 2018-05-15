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Обманутые дольщики из Ногинска и Электроуглей получат жилье в Раменском
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Обманутые дольщики из Ногинска и Электроуглей получат жилье в Раменском 

ТАСС 29 минут назад
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Обманутые дольщики двух жилых комплексов в Электроуглях и Ногинске Московской области смогут получить квартиры в уже построенных домах в Раменском районе Подмосковья в рамках инвестиционного контракта той же компании по новому жилому комплексу в Щелкове. Об этом во вторник сообщил министр строительства Московской области Руслан Тагиев.
"На территории 14,6 га планируется построить новый квартал с жилыми домами, социальной инфраструктурой и общественно-коммунальными площадями. В рамках реализации проекта застройщиком будут обеспечены права обманутых дольщиков ЖК «Рябиновые аллеи» в Ногинском районе и ЖК «Уголек» в городе Электроугли путем предоставления более 3,6 тыс. квадратных метров жилой площади в Раменском районе", — процитировали Тагиева в пресс-службе Министерства строительства Московской области.
В министерстве ТАСС пояснили, что в Раменском районе находятся уже завершенные этим инвестором дома.
По данным пресс-службы минстроя Подмосковья, жилой комплекс в Щелково будет строить АО «ЮИТ Московский регион». Этот комплекс будет состоять из шести домов общей площадью 76,8 тыс. м в квадрате. Его планируется сдать в эксплуатацию к 2023 году.
Также в рамках этого инвестиционного проекта компания профинансирует строительство детского сада на 200 мест и предоставит нежилые помещения для размещения поликлиники на 109 посещений в смену. Школа в этом ЖК появится в рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» до 2020 года, добавили в ведомстве.
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