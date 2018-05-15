Компания «Отделстрой» открыла продажи в ЖК «Новый Лесснер»

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой» начала продажи жилого комплекса бизнес-класса «Новый Лесснер», который расположится в 250 метрах от Выборгской набережной, на пересечении Большого Сампсониевского и ул. Александра Матросова.

На территории 7,8 га будет построено две очереди на 2450 квартир. Помимо жилых домов высотой в 12 этажей, будут также возведены детский сад и начальная школа, встроенные помещения для передового медицинского центра и предприятий сферы обслуживания населения, подземные и многоуровневые надземные паркинги.

На данный момент открыты продажи квартир в первой очереди проекта, планируемый срок сдачи которой — II квартал 2021 года. Здесь будет построено 1050 квартир общей площадью 53,8 тысяч кв.м. Квартирографию отличает широкий диапазон метражей — от 34 до 86 кв.м, продуманность планировок, небольшое количество квартир на этаже.

В составе первой очереди «Нового Лесснера» будет построен 9-ти этажный паркинг, а также подземный паркинг на 190 машиномест, в который можно будет спуститься на лифте, не выходя на улицу. Благодаря большому количеству «встроенных» парковочных мест, на части внутренних территорий будет реализована концепция «двор без машин».

Стоимость квартир начинается от 110 тысяч рублей за квадратный метр. Предоставляется рассрочка от застройщика до конца строительства выбранного дома. Продажи будут осуществляться по ДДУ в соответствии с 214-ФЗ.