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На внутренней стороне Гагаринского тоннеля в Москве начали укладку асфальта
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На внутренней стороне Гагаринского тоннеля в Москве начали укладку асфальта 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Специалисты начали укладывать асфальт на внутренней стороне Гагаринского тоннеля в Москве, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства во вторник.
"Комплекс городского хозяйства продолжает вести работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия на территории Третьего транспортного кольца. На сегодняшний день специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» завершили укладку асфальта на внешней стороне Гагаринского тоннеля и приступили к обновлению дорожного полотна на его внутренней стороне", — говорится в сообщении.
Работы ведутся в ночное время с частичным ограничением движения, что позволяет избегать существенных проблем с организацией транспортного потока, подчеркнули в пресс-службе.
Общая площадь плановых работ по текущему ремонту на данном объекте составляет 36 тысяч квадратных метров, протяженность тоннеля — около 1100 метров.
"На сегодняшний день уже на 18 тысячах квадратных метров дорожного полотна уложен новый асфальт. В ремонте асфальтобетонного покрытия задействовано более 20 единиц специализированной дорожно-ремонтной техники, а также около 100 самосвалов", — пояснили в комплексе.
Как напомнили в пресс-службе, до конца дорожно-ремонтного сезона в городе планируют отремонтировать свыше 17 миллионов квадратных метров асфальта, из которых 10 миллионов квадратных метров своими силами отремонтирует ГБУ «Автомобильные дороги».
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