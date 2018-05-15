В новой Москве построят 14 православных храмов

МОСКВА , 15 мая — РИА Недвижимость. В новой Москве построят 14 православных храмов, решение об этом одобрила градостроительно-земельная комиссия города, говорится в сообщении Москомстройинвеста.

Как указывается в нем, комиссия согласилась с внесением соответствующих изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) для населенных пунктов Воскресенское, Кнутово, Рассказовка, Ознобишино, Бабенки, Зыбино, Московский, Птичное.

Кроме того, церкви планируется возвести на территории Девятского, Николо-Хованского, Хованского северного, Троицкого кладбищ, а также кладбища Остафьево, сообщается в пресс-релизе.

Храмы планируется построить на свободных участках общей площадью около 8 гектаров, суммарная площадь всех сооружений составит почти 50 тысяч квадратных метров, добавляется в сообщении.