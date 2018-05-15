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Москве предрекли большую распродажу квартир
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Москве предрекли большую распродажу квартир 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Настоящее падение цен на вторичное жилье в Москве еще впереди — к такому выводу пришли эксперты «Метриум» и Level Group. Материалы совместного исследования, подготовленного компаниями, поступили в «Дом» во вторник, 15 мая.
Как отмечают аналитики, активность покупателей на столичном рынке готового жилья продолжает нарастать. В апреле 2018-го в городе было зарегистрировано почти 13 тысяч сделок с вторичной недвижимостью — на 20 процентов больше, чем за аналогичный период 2017-го.
«Большая распродажа вторичного жилья в Москве еще впереди, — говорится в предоставленных материалах. — По мере того, как в столице будет увеличиваться ввод современных новостроек, менее привлекательное состояние вторичного фонда, характеризующегося моральной и физической изношенностью, будет все более очевидно для потенциальных покупателей. Соответственно, собственники такой недвижимости будут стремиться избавиться от этого жилья и выручить достаточно средств для покупки жилья в новом доме. В долгосрочной перспективе эти средства послужат росту активности на рынке новостроек».
Всего с начала года в столице продали более 43 тысяч вторичных квартир, подсчитали аналитики.
Ранее сообщалось об активном «вымывании» недорогого вторичного жилья с московского рынка недвижимости. По информации риелторов, в столице сейчас выставлено на продажу менее тысячи таких квартир по цене до пяти миллионов рублей. Полтора года назад таких объектов было в два раза больше.
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