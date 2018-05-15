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Соцработник вошел в квартиру через окно
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Соцработник вошел в квартиру через окно 

Карельские вести 19 минут назад
Фото: Карельские вести
В Питкяранте пожарные пришли на помощь социальному работнику.
Вчера в десять часов утра в пожарно-спасательную часть № 55 по охране города Питкяранта поступил звонок с просьбой о помощи.
Помощь спасателей потребовалась социальному работнику, который не мог попасть к пациенту.
Прибывшие к месту вызова пожарные, установив трехколенную выдвижную лестницу, через окно проникли в квартиру, расположенную на третьем этаже, и впустили социального работника, который оказал помощь женщине неходячей женщине.
Фото: verstov.info
По материалам: ptzgovorit.ru
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