Соцработник вошел в квартиру через окно

В Питкяранте пожарные пришли на помощь социальному работнику.

Вчера в десять часов утра в пожарно-спасательную часть № 55 по охране города Питкяранта поступил звонок с просьбой о помощи.

Помощь спасателей потребовалась социальному работнику, который не мог попасть к пациенту.

Прибывшие к месту вызова пожарные, установив трехколенную выдвижную лестницу, через окно проникли в квартиру, расположенную на третьем этаже, и впустили социального работника, который оказал помощь женщине неходячей женщине.

Фото: verstov.info