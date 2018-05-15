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Анатолий Артамонов стал безлошадным
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Анатолий Артамонов стал безлошадным 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Анатолию Артамонову удалось избавиться и от ГАЗ-21 «Волга», и от снегохода Turbo Touring. Ни того, ни другого транспортного средства нет в декларации о доходах губернатора за 2017 год, опубликованной на официальном портале органов власти Калужской области. Фото ТРК «Ника ТВ» 28 апреля прошлого года на пресс-конференции губернатор рассказал, что забрать снегоход, сделав деду такой подарок на день рождения, согласился внук. На той же пресс-конференции Анатолий Артамонов выразил намерение расстаться и с «Волгой». «Больше миллиона я заплатил за восстановление. Ведь все эти железки старые, их добыть невозможно. Все стоит огромных денег. Сколько я отдал за эту баранку! На „Жигули“ могло бы хватить этих денег», — рассказал он журналистам, выразив твердое намерение подарить кому-нибудь этот автомобиль. Доход губернатора в 2017 году составил 5,06 миллиона рублей, сократившись почти на 700 тысяч рублей. Размер недвижимого имущества Анатолия Артамонова не уменьшился. Он по-прежнему владеет земельным участком площадью 16,1 тысячи квадратных метров и домом площадью 442,6 квадратных метра. В бессрочном сервитуте у губернатора находится земельный участок площадью 51,7 тысячи квадратных метров. Супруга губернатора Зоя Артамонова является собственницей квартиры площадью 54,7 «квадрата» и автомобиля Lexus RX 450-H. В пользовании у нее находится жилой дом площадью 442,6 квадратных метров и земельный участок под жилой дом площадью 16,1 тысячи квадратных метров.
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