Пожар на Ставропольской улице в Москве попал на видео

В одном из жилых домов на юго‐востоке Москвы произошел пожар. Огонь охватил квартиру на Ставропольской улице, сообщил корреспондент «360» с места событий.

Возгорание началось в ночь с понедельника на вторник, 15 мая, на шестом этаже. Потом пламя перекинулось на окно квартиры этажом выше.

В пожаре погиб один человек. Жертвой ЧП стал живший на шестом этаже инвалид-колясочник. Еще восемь жильцов спасли.

Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

По предварительной версии, сгоревший мужчина мог быть нетрезв. Основной версией произошедшего называют неосторожное обращение с огнем.