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Пожар на Ставропольской улице в Москве попал на видео
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Пожар на Ставропольской улице в Москве попал на видео 

360tv.ru 33 минуты назад
В одном из жилых домов на юго‐востоке Москвы произошел пожар. Огонь охватил квартиру на Ставропольской улице, сообщил корреспондент «360» с места событий.
Возгорание началось в ночь с понедельника на вторник, 15 мая, на шестом этаже. Потом пламя перекинулось на окно квартиры этажом выше.
В пожаре погиб один человек. Жертвой ЧП стал живший на шестом этаже инвалид-колясочник. Еще восемь жильцов спасли.
Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
По предварительной версии, сгоревший мужчина мог быть нетрезв. Основной версией произошедшего называют неосторожное обращение с огнем.
Накануне огонь охватил складские помещения мебельного центра «Интерьер Плаза» в подмосковном Дзержинском. Посетителей торгового центра пришлось эвакуировать.
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