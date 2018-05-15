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Четырех человек спасли при пожаре в квартире на юго‑западе Москвы
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Четырех человек спасли при пожаре в квартире на юго‑западе Москвы 

РИАМО 1 час назад
Сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре в квартире на улице Инессы Арманд в Москве, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.
Во вторник в 01:14 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Инессы Арманд, дом 3.
«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли к месту и приступили к тушению. Спасено четыре человека», — говорится в сообщении.
Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. Пожар ликвидировали в 01:44.
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