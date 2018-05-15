Ещё
Разрешения на ввод в эксплуатацию выданы восьми крупным торговым объектам в Подмосковье с начала года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Разрешения на ввод в эксплуатацию выданы восьми крупным торговым объектам в Подмосковье с начала года 

Агентство «Москва» 20 минут назад
Фото: Вести.Ru
Разрешения на ввод в эксплуатацию выданы восьми крупным торговым комплексам и центрам в Подмосковье с начала 2018 г., сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области со ссылкой на его главу Руслана Тагиева.
«С начала 2018 г. министерством строительного комплекса Московской области выданы разрешения на ввод в эксплуатацию восьми крупных торговых комплексов и центров общей площадью 45,5 тыс. кв. м», — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.
Как уточнили в пресс-службе, среди введенных объектов многофункциональный торговый комплекс «Ритейл — Парк» в Видном Ленинского муниципального района (10-й этап строительства), торговый комплекс (здание 1) в Подольске, многофункциональный торговый комплекс в Люберцах, торгово-офисный комплекс в селе Павловская Слобода сельского поселения Павло-Слободское в Истре, торговый центр в Сергиевом Посаде Сергиево-Посадского муниципального района, торговый центр «Зельгрос Кэш энд Керри» в районе дер. Вырубово городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района (первый этап строительства), торговый центр в мкр-не Железнодорожный в Балашихе (первый этап строительства), торговый центр «Леруа Мерлен» в Истре. «Объем вложенных инвестиций составил более 2 млрд руб.», — отметил Р. Тагиев.
В пресс-службе добавили, что с начала 2018 г. на новых объектах торговли и услуг создано 870 рабочих мест.
Агентство «Москва»: последние новости
Столичные власти выставят на торги семь земельных участков на юге Москвы, в Зеленограде и ТиНАО Регионам РФ выделят средства на комфортную городскую среду с учетом их участия в проекте «Умный город» Японский инвестор планирует начать строительство гостиницы в 1-м Красносельском пер. в марте 2019 г.
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста447
Цымбалюк-Романовская избила народную артистку65
Умер муж Аллегровой61
Госдума ответила Америке134
Украине пригрозили черным списком Европы12
Видео
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:00
Франция вернула Севастополь Украине
В мире Украина
02:55
Раскрыта главная тема встречи Путина и Трампа
Политика
02:07
Редчайшая глубоководная медуза попала на видео
Наука и техника
08:50
Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста
Украина В мире
03:42
Пентагон показал развертывание «Гремлинов»
Армия Оружие
01:01
Пилот посадил самолет с разбитым стеклом
Происшествия
00:30
Отважные девчушки оседлали питона-гиганта
В мире
01:18
Искусственный интеллект научился одевать людей
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение