Разрешения на ввод в эксплуатацию выданы восьми крупным торговым объектам в Подмосковье с начала года

Разрешения на ввод в эксплуатацию выданы восьми крупным торговым комплексам и центрам в Подмосковье с начала 2018 г., сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области со ссылкой на его главу Руслана Тагиева.

«С начала 2018 г. министерством строительного комплекса Московской области выданы разрешения на ввод в эксплуатацию восьми крупных торговых комплексов и центров общей площадью 45,5 тыс. кв. м», — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.

Как уточнили в пресс-службе, среди введенных объектов многофункциональный торговый комплекс «Ритейл — Парк» в Видном Ленинского муниципального района (10-й этап строительства), торговый комплекс (здание 1) в Подольске , многофункциональный торговый комплекс в Люберцах , торгово-офисный комплекс в селе Павловская Слобода сельского поселения Павло-Слободское в Истре , торговый центр в Сергиевом Посаде Сергиево-Посадского муниципального района, торговый центр «Зельгрос Кэш энд Керри» в районе дер. Вырубово городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района (первый этап строительства), торговый центр в мкр-не Железнодорожный в Балашихе (первый этап строительства), торговый центр «Леруа Мерлен» в Истре. «Объем вложенных инвестиций составил более 2 млрд руб.», — отметил Р. Тагиев.

В пресс-службе добавили, что с начала 2018 г. на новых объектах торговли и услуг создано 870 рабочих мест.