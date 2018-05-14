В среднестатистическом подмосковном доме нашли 2,7 подъезда и 0,96 лифта

Госжилинспекция Московской области обобщила данные автоматизированной системы «Дома Подмосковья» и составила портрет типичного многоквартирного жилого дома региона. Информация об этом размещена в понедельник, 14 мая, на сайте ведомства.

По словам руководителя областной Госжилинспекции Вадима Сокова, были проанализированы сведения обо всех 54148 многоквартирных домах региона.

Среди базовых характеристик типичного дома, в частности, возраст 46,3 года, средний процент износа основных конструктивных элементов в 37 процентов, наличие пяти этажей и 2,7 подъезда. В среднестатистическом подмосковном доме 61 квартира площадью 51,2 квадратного метра, с вероятностью 77,7 процента он газифицирован. Среднее количество лифтов составляет 0,96 на дом.

«Портрет среднестатистического дома не только интересен, но и важен для жилищно-коммунальной отрасли. По мере актуализации этих данных мы сможем увидеть, молодеет или стареет жилфонд Подмосковья, насколько увеличивается количество собственников и нанимателей жилья в регионе, как улучшаются их жилищные условия. Соответственно, более точным становится планирование работ в данной сфере», — прокомментировал Соков результаты исследования.

Согласно опубликованным в мае данным Главного управления Банка России по ЦФО, средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в Московской области в первом квартале 2018 года оказалась ниже московской. В столице показатель составил 9,8 процента годовых, в области — 9,7 процента.