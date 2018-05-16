Строительство двух жилых домов завершили в Ленинском районе

Два жилых дома, каждый из которых рассчитан на 210 квартир, построили в Ленинском районе Подмосковья , здания готовятся к вводу в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации выдано корпусам 16 и 17, возведенным в деревне Лопатино Ленинского района», — говорится в сообщении.

Корпусы 16 и 17 возвели в рамках третьей очереди первого этапа строительства.

«На объекте проведена проверка по извещению об окончании строительства, замечания застройщиком были устранены. Домам выдан ЗОС, здания готовятся к вводу в эксплуатацию», — отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Согласно проекту, площадь корпуса 16 составляет 10,18 тысяч квадратных метров. Дом рассчитан на 210 квартир, среди которых 144 однокомнатных, 66 двухкомнатных. Площадь квартир — 5693 квадратных метра. В здании предусмотрено два нежилых помещения, площадью 120 квадратных метров.

Корпус 17 рассчитан также на 210 квартир (однокомнатных — 144, двухкомнатных — 66). Общая площадь здания — 10,19 тысяч квадратных метров, площадь квартир — 5687 квадратных метров. В доме размещено два нежилых помещения, площадью 150 квадратных метров.

В проекте учли требования доступности для маломобильной категории населения. Благоустройство прилегающей территории отвечает необходимым требованиям и стандартам. Застройщиком объекта выступает ООО «Гранель». Финансирование происходит за счет средств инвестора.