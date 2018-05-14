Незаконные склады химических реактивов демонтировали в Москве

На востоке столицы демонтировали самовольные постройки для хранения и производства химических реактивов, сообщается на сайте Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Госинспекцией по недвижимости совместно с представителями органов прокуратуры и другими контрольно-надзорными органами были проведены контрольно-инспекционные мероприятия по адресу: шоссе Энтузиастов, владение 23 (проектируемый проезд №2095).

«На территории выявлены объекты самовольного строительства: административное здание переменной этажности площадью 600 квадратных метров, а также складские и производственные строения общей площадью 1,2 тысячи квадратных метров. Объекты были размещены с нарушением требований земельного законодательства: постройки возведены без разрешительной документации, земельный участок под строительство не предоставлялся», — говорится в сообщении.

Территория в 4,5 тысячи квадратных метров была огорожена забором, доступ контролировался охраной. В самовольных постройках производили и складировали химические реактивы и растворители.

Сейчас незаконные склады химических реактивов демонтировали. Как уточняется в сообщении, с учетом специфических особенностей использования объектов и вероятности угрозы химического загрязнения территории при демонтаже самостроя незаконные объекты выведены с территории в особом порядке с привлечением специализированных структур.