Незаконно возведенную автомойку и шиномонтаж демонтировали на северо-востоке Москвы

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

«В Северо-Восточном округе Москвы демонтирован незаконно возведенный автомобильный комплекс по адресу: Сигнальный проезд, владение 41. Освобождена от самостроя территория площадью свыше 250 кв. м. Ее уже благоустраивают», — говорится в сообщении.

Отмечается, что местным жителям доставляли неудобства шум, выбросы испарений, а так же грязь и пыль. В результате проверки были выявлены нарушения земельного законодательства.

«Автомоечный комплекс был размещен без разрешительной документации — при отсутствии разрешения на строительство, разрешения на ввод в эксплуатацию и оформления земельно-правовых отношений», — подчеркивается в сообщении.

При этом часть незаконной постройки были расположена на улично-дорожной сети. По данным ведомства, это усугубляло дорожно-транспортную ситуацию.