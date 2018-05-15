Ещё
Площадь пожара на складе с краской в Ярославле составляет 500 «квадратов»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Площадь пожара на складе с краской в Ярославле составляет 500 «квадратов» 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: © РИА Новости / Николай Хижняк
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Склад лакокрасочной продукции в Ярославле горит на площади порядка 500 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.
Ранее представитель ГУ МЧС по региону сообщил РИА Новости о пожаре на складе с лакокрасочной продукцией в промышленной зоне северной части Ярославля.
"Горит склад с лакокрасочной продукцией на площади 500 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
По его словам, пожару уже присвоен третий номер сложности. Обстоятельства возгорания выясняются.
РИА Новости: последние новости
Сочи, Анапа и Геленджик вошли в ТОП-10 российских курортов Площадь пожара под Екатеринбургом достигла 1,5 тысячи квадратных метров Авиакомпании объявили о скидках на билеты по России и за рубеж
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Открытие Крымского моста возмутило Европу299
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко170
Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста928
Цымбалюк-Романовская избила народную артистку78
Европа решила помириться с «Газпромом»45
Видео
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
01:15
Лоза выступил с нападками на Самойлову
Шоу-бизнес
03:04
Открытие Крымского моста возмутило Европу
В мире
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество
04:30
Началось экстренное заседание СБ ООН по бойне в Газе
В мире
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:15
Европа решила помириться с «Газпромом»
Экономика Компании
00:18
Навального арестовали на 30 суток из-за акций 5 мая
Политика Другое
03:23
«Мы испортили друг другу жизнь»: что погубило мужа Аллегровой
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение