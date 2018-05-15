Площадь пожара на складе с краской в Ярославле составляет 500 «квадратов»

Ранее представитель ГУ МЧС по региону сообщил РИА Новости о пожаре на складе с лакокрасочной продукцией в промышленной зоне северной части Ярославля.

"Горит склад с лакокрасочной продукцией на площади 500 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пожару уже присвоен третий номер сложности. Обстоятельства возгорания выясняются.