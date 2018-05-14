«Портрет» среднестатистического многоквартирного дома составили в Подмосковье

Госжилинспекция Московской области составила «портрет» среднестатистического регионального многоквартирного дома на основании данных автоматизированной системы «Дома Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Всего были проанализированы сведения обо всех 54148 многоквартирных домах региона.

«Среднему дому в Подмосковье чуть более 46 лет (46,3 года). Средний процент износа основных конструктивных элементов составляет 37% (высоким считается 65-70-процентный износ, в зависимости от материалов, из которых построен дом). 979 МКД на территории Московской области признаны аварийными», — сказал руководитель областной Госжилинспекции Вадим Соков

В среднестатистическом доме Подмосковья 2,7 подъезда и пять этажей. В нем 61 квартира средней площадью 51,2 квадратного метра, с вероятностью 77,7% он газифицирован. Среднее количество лифтов составляет 0,96 на дом. Рекордсменом по количеству подъемников является дом №122 на Можайском шоссе в Одинцово . В нем установлены 62 лифта.

«Портрет среднестатистического дома не только интересен, но и важен для жилищно-коммунальной отрасли. По мере актуализации этих данных мы сможем увидеть — молодеет или стареет жилфонд Подмосковья, насколько увеличивается количество собственников и нанимателей жилья в регионе, как улучшаются их жилищные условия. Соответственно, более точным становится планирование работ в данной сфере», — добавил Соков.