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«Портрет» среднестатистического многоквартирного дома составили в Подмосковье
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«Портрет» среднестатистического многоквартирного дома составили в Подмосковье 

РИАМО 57 минут назад
Фото: РИАМО
Госжилинспекция Московской области составила «портрет» среднестатистического регионального многоквартирного дома на основании данных автоматизированной системы «Дома Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
Всего были проанализированы сведения обо всех 54148 многоквартирных домах региона.
«Среднему дому в Подмосковье чуть более 46 лет (46,3 года). Средний процент износа основных конструктивных элементов составляет 37% (высоким считается 65-70-процентный износ, в зависимости от материалов, из которых построен дом). 979 МКД на территории Московской области признаны аварийными», — сказал руководитель областной Госжилинспекции Вадим Соков,
В среднестатистическом доме Подмосковья 2,7 подъезда и пять этажей. В нем 61 квартира средней площадью 51,2 квадратного метра, с вероятностью 77,7% он газифицирован. Среднее количество лифтов составляет 0,96 на дом. Рекордсменом по количеству подъемников является дом №122 на Можайском шоссе в Одинцово. В нем установлены 62 лифта.
«Портрет среднестатистического дома не только интересен, но и важен для жилищно-коммунальной отрасли. По мере актуализации этих данных мы сможем увидеть — молодеет или стареет жилфонд Подмосковья, насколько увеличивается количество собственников и нанимателей жилья в регионе, как улучшаются их жилищные условия. Соответственно, более точным становится планирование работ в данной сфере», — добавил Соков.
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