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Пожар на Советской тушили 29 человек
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Пожар на Советской тушили 29 человек 

Новости Саратова 38 минут назад
Фото: Новости Саратова
Пламя вспыхнуло в жилом доме среди ночи 14 мая в Октябрьском районе.
Как сообщили спасателям очевидцы происшествия, в 02:38 они увидели, как полыхает двухэтажный дом на улице Советская. Причем, горела 2-комнатная квартира.
Когда огнеборцы приехали на место происшествия, то выяснили, что горели 8 кв метров жилой площади. Уточняется, что квартиру тушили 7 единиц техники и 29 человек личного состава.
В загоревшемся жилье находился мужчина. Хозяин квартиры надышался продуктами горения. Потерпевший госпитализирован.
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