Пожар на Советской тушили 29 человек

Пламя вспыхнуло в жилом доме среди ночи 14 мая в Октябрьском районе.

Как сообщили спасателям очевидцы происшествия, в 02:38 они увидели, как полыхает двухэтажный дом на улице Советская. Причем, горела 2-комнатная квартира.

Когда огнеборцы приехали на место происшествия, то выяснили, что горели 8 кв метров жилой площади. Уточняется, что квартиру тушили 7 единиц техники и 29 человек личного состава.

В загоревшемся жилье находился мужчина. Хозяин квартиры надышался продуктами горения. Потерпевший госпитализирован.