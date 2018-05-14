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В майские праздники турпоток в Крым вырос на 11 процентов
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В майские праздники турпоток в Крым вырос на 11 процентов 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
За майские праздники Крыму посетили более 180 тысяч туристов, что на 11 процентов превышает прошлогодние цифры. Об этом сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма РК.
"Туристичекий счетчик" работал с 28 апреля по 13 мая включительно, и если в 2017 Крым посетили 163,5 тысячи человек, то теперь — 181,4 тысячи. В результате уровень загруженности разных отелей достиг 80-100 процентов.
— Отличная погода и обилие событийных мероприятий, в том числе приуроченные к майским праздникам Дни открытия курортного сезона, привлекли гостей во многие крымские курортные регионы, — отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. — По-прежнему лидирует по количеству туристов Южный берег Крыма. Однако празднование великого праздника — Дня Победы, привлекло достаточно туристов в Феодосию, Керчь и Евпаторию.
За туристов в майские праздники конкурировали 265 официально зарегистрированных коллективных средств размещения, рассчитанные на одновременный прием 54,2 тысячи человек. Помимо солнечных ванн возле еще прохладного моря (вода к концу первой декады мая прогрелась до 18 градусов) туристы выбирали посещение знаменитых исторических и архитектурных объектов, пешеходные экскурсии по Крыму и его заповедникам и высокогорным плато, весенние выставки цветов в Никитском ботаническом саду и кулинарные фестивали.
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