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В Уфе пожар на балконе тушили десять спасателей
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В Уфе пожар на балконе тушили десять спасателей 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Днем 14 мая жители одного из домов по улице Интернациональной в Калининском районе почувствовали запах дыма. Оказалось, что полыхает балкон одной из квартир. Жильцы тут же позвонили спасателям и рассказали о происшествии.
— На место прибыла бригада из десяти пожарных и пять единиц спецтехники. В этот момент на балконе открытым огнем полыхали домашние вещи на балконе площадью два квадратных метра, — рассказали сотрудники 22 пожарного отряда.
Пожарным пришлось эвакуировать из квартиры двух жильцов. К счастью, обошлось без пострадавших. Спасатели быстро справились с огнем. Причины возгорания выясняются. По одной из версий, балкон загорелся из-за непотушенного окурка.
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