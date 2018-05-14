В Уфе пожар на балконе тушили десять спасателей

Днем 14 мая жители одного из домов по улице Интернациональной в Калининском районе почувствовали запах дыма. Оказалось, что полыхает балкон одной из квартир. Жильцы тут же позвонили спасателям и рассказали о происшествии.

— На место прибыла бригада из десяти пожарных и пять единиц спецтехники. В этот момент на балконе открытым огнем полыхали домашние вещи на балконе площадью два квадратных метра, — рассказали сотрудники 22 пожарного отряда.

Пожарным пришлось эвакуировать из квартиры двух жильцов. К счастью, обошлось без пострадавших. Спасатели быстро справились с огнем. Причины возгорания выясняются. По одной из версий, балкон загорелся из-за непотушенного окурка.