Супруга Глеба Никитина в 2,5 раза обогнала мужа по доходам

Глеба Никитина Доход супруги врио губернатора Нижегородской области Екатерины по итогам 2017 года в 2,5 раза превысил заработок мужа. Об этом сообщается в опубликованных документах на сайте правительства региона.

Согласно представленной информации, общая сумма дохода Глеба Никитина в 2017 году составила 15,74 миллиона рублей, его супруги — 38,76 миллиона рублей.

В собственности главы региона находятся земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров, жилой дом (171,9 квадратного метра) и квартира (143,7 квадратного метра). Кроме этого, Никитину принадлежат два автомобиля — ВАЗ-21011 и УАЗ-Патриот — и мотоцикл ЯВА.

Среди объектов недвижимости, находящихся в собственности Екатерины Никитиной, — две квартиры (143,8 квадратного метра и 38 квадратных метров соответственно), два машиноместа и автомобиль BMW X3.

Напомним, зарплаты нижегородских учителей выросли за шесть лет почти в два раза.

Фото: Надежда Кей