Завод по изготовлению техники для лучевой терапии появится в Дубне

МОСКВА , 14 май — РИА Новости . Завод по производству медтехники для лучевой терапии, который построят в Дубне, станет первым в стране.

Первый в России завод медицинской техники для лучевой терапии построят в городском округе Дубна. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства строительного комплекса Подмосковья.

Министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев заявил, что региональное ведомство выдало разрешение на постройку завода медтехники. Он добавил, что застройщиком объекта стало ООО «Фабрика радиотерапевтической техники».

"Инвестиции в проект составят порядка 900 миллионов рублей", — отметил Руслан Тагиев.

На заводе будут изготавливать линейные ускорители для лучевой терапии.

Общая площадь завода равна 2300 квадратных метров, на ней будут размещены производственная, складская, административная зоны, а также сопутствующая инженерная инфраструктура. Около завода обустроят парковочное пространство, выполнено озеленение.

Сдача объекта планируется в IV квартале 2018 года.