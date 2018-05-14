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В Башкирии сгорела двухкомнатная квартира: погиб мужчина
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В Башкирии сгорела двухкомнатная квартира: погиб мужчина 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Вечером 13 мая в Туймазинсмком районе республики вспыхнула комната. ЧП произошло в двухкомнатной квартире на улице Котовского. Соседи вызвали на помощь спасателей.
— На место выехала бригада из четырех пожарных и двух единиц спецтехники. На борьбу с огнем ушло чуть более получаса, — рассказали в МЧС Башкирии. — Пожар повредил стены и мебель комнаты.
К сожалению, не обошлось без пострадавших. В огне погиб 58-летний мужчина. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно, это предстоит выяснить пожарным дознавателям. Сейчас на месте происшествия проводится экспертиза. Информация о причинах смерти хозяина квартиры уточняется.
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