В Башкирии сгорела двухкомнатная квартира: погиб мужчина

Вечером 13 мая в Туймазинсмком районе республики вспыхнула комната. ЧП произошло в двухкомнатной квартире на улице Котовского. Соседи вызвали на помощь спасателей.

— На место выехала бригада из четырех пожарных и двух единиц спецтехники. На борьбу с огнем ушло чуть более получаса, — рассказали в МЧС Башкирии . — Пожар повредил стены и мебель комнаты.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. В огне погиб 58-летний мужчина. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно, это предстоит выяснить пожарным дознавателям. Сейчас на месте происшествия проводится экспертиза. Информация о причинах смерти хозяина квартиры уточняется.