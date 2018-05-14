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Были дома одни. На пожарах в Прикамье спасли двоих детей
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Были дома одни. На пожарах в Прикамье спасли двоих детей 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
В Перми и Березниках 11 и 13 мая произошли пожары в многоквартирных домах. Прибывшим на место ЧП пожарным пришлось спасать из горящих квартир маленьких детей.
Пожар в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома на улице Сочинской в Перми случился поздно вечером 11 мая. Когда пожарные приехали на место, горели пол в квартире и домашние вещи. В доме находилась шестилетняя девочка. Спасатели вывели ребенка на улицу и потушили пламя.
— В квартире ребёнок находился один, — рассказали в краевом МЧС. — Старший брат девочки гулял на улице, взрослых в этот момент дома не было. Пожар начался с балкона. Двери квартиры были закрыты. Их пожарным открыл брат, вернувшийся с улицы.
В результате пожара девочка не пострадала. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Еще один пожар в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Мира в Березниках произошел днем 13 мая. Возгорание в соседней квартире заметила соседка, которая вызвала на место спасателей. Пожарные потушили пламя за восемь минут. В квартире они нашли четырехлетнего мальчика. Ребенка вынесли на улицу уже без сознания и передали врачам скорой помощи.
— Крик о помощи услышала жительница дома, — пояснили в МЧС. — Выйдя в подъезд на лестничную площадку, она обнаружила, что из-под двери соседней квартиры идёт дым. Женщина позвонила в пожарную охрану. Четырехлетний мальчик был дома один.
С отравлением продуктами горения ребенок был госпитализирован. Причины пожара сейчас выясняют сотрудники МЧС.
Ранее во время пожара соседи спасли из горящей квартиры в Перми шестилетнего мальчика.
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